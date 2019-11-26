Космонавтов МКС оставят на Новый год без чёрной икры

По его словам, космонавтам доставят оливки, сухофрукты, конфеты и орехи. Причину, по которой космонавты останутся без икры, Агуреев не уточнил. Он отметил, что все продукты, отправляемые на МКС, имеют длительные сроки хранения. Набор овощей и фруктов идёт за две недели до отправки, несмотря на это до запуска они долежат.

Добавим, традиционно чёрная икра поставлялась на МКС в каждом грузовике.

Ранее НСН писала о переносе запуска российского корабля «Прогресс МС-13». Причиной переноса были названы замена бортового кабеля и дополнительные проверки.

