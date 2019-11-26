Космонавтов МКС оставят на Новый год без чёрной икры

26 ноября 201917:59

В состав груза, поставляемого на Международную космическую станцию (МКС) в преддверии Нового года, не вошла чёрная икра. Об этом РИА Новости рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП), отвечающего за формирование рациона космонавтов, Александр Агуреев.

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По его словам, космонавтам доставят оливки, сухофрукты, конфеты и орехи. Причину, по которой космонавты останутся без икры, Агуреев не уточнил. Он отметил, что все продукты, отправляемые на МКС, имеют длительные сроки хранения. Набор овощей и фруктов идёт за две недели до отправки, несмотря на это до запуска они долежат.

Добавим, традиционно чёрная икра поставлялась на МКС в каждом грузовике.

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ФОТО: pixabay.com // Miroslavik
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