Путин: Россия будет готовить белорусских летчиков для самолетов с ядерным оружием
Россия продолжит подготовку летчиков для самолетов ВВС Белоруссии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление российского лидера Владимира Путина.
По его словам, речь идет о воздушных судах, оборудованных под боеприпасы с ядерной боевой частью. «Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью», — отметил российский лидер.
Такая форма совместного сотрудничества уже не нова. Аналогичные мероприятия десятилетиями проводят США со своими союзниками в рамках Североатлантического альянса.
Также стало известно, что Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники. Это – только часть планов РФ и Белоруссии по созданию единого оборонного пространства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Следствие рекомендовало предъявить Трампу уголовные обвинения в связи со штурмом Капитолия
- СМИ: Депп и Херд сошлись на 1 млн долларов за клевету
- Путин: Россия будет готовить белорусских летчиков для самолетов с ядерным оружием
- Путин рассказал о своих отношениях с Макроном
- Россия и Белоруссия будут создавать новую военную технику
- Автоавария с участием Mercedes и скорой помощи произошла в центре Москвы
- Орлов: Паредеса надо было удалять в финале чемпионата мира
- Овечкин заявил, что понимает трудности Месси на пути к титулу чемпиона мира
- Путин заявил, что у России нет планов «поглотить» Белоруссию
- Путин и Лукашенко обсудили совместные учения и оборонное пространство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru