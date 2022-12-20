Путин: Россия будет готовить белорусских летчиков для самолетов с ядерным оружием

По его словам, речь идет о воздушных судах, оборудованных под боеприпасы с ядерной боевой частью. «Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью», — отметил российский лидер.

Такая форма совместного сотрудничества уже не нова. Аналогичные мероприятия десятилетиями проводят США со своими союзниками в рамках Североатлантического альянса.

Также стало известно, что Россия и Белоруссия договорились заниматься созданием новой военной техники. Это – только часть планов РФ и Белоруссии по созданию единого оборонного пространства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

