Космонавт Сергей Рыжиков принял командование МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков получил символические ключи от Международной космической станции (МКС) во время торжественной церемонии смены командования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прямую трансляцию NASA.



Предыдущий командир МКС, возглавлявший 63-ю экспедицию - американский космонавт Крис Кэссиди, который провел со своей командой на борту станции 6 месяцев. Кэссиди поздравил Рыжикова, сопроводив передачу символа речью о товариществе космических сообществ США и РФ.