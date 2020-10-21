Космонавт Сергей Рыжиков принял командование МКС
Российский космонавт Сергей Рыжиков получил символические ключи от Международной космической станции (МКС) во время торжественной церемонии смены командования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прямую трансляцию NASA.
Предыдущий командир МКС, возглавлявший 63-ю экспедицию - американский космонавт Крис Кэссиди, который провел со своей командой на борту станции 6 месяцев. Кэссиди поздравил Рыжикова, сопроводив передачу символа речью о товариществе космических сообществ США и РФ.
В 64-й экспедиции также участвуют Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Вся команда прибыла на станцию 14 октября в космическом корабле "Союз МС-17". Они проведут на МКС 177 дней, в течение которых они должны будут поставить 55 экспериментов и дважды выйти в открытый космос.
Первый выход вызван необходимостью настроить внутренние системы станции, во время второго космонавты будут готовить прием отечественного лабораторного модуля "Наука". Модуль должен прибыть к МКС уже весной. Ранее NASA сообщала о неполадках в системах снабжения кислородом и ассенизации.
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