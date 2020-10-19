Новая напасть: Туалет сломался в российском сегменте МКС

Туалетная система сломалась на российском сегменте Международной космической станции. Члены экспедиции предпринимают попытки починить агрегат, сообщил на Землю космонавт Анатолий Иванишин.

Информация о поломке озвучена в ходе переговоров с Центром управления полётами, прямую трансляцию которых ведет NASA. В ЦУПе оценили ситуацию как «очень плохую». Специалисты не исключают, что в туалете мог сформироваться пузырь.

Всего на МКС функционируют две туалетных агрегата, второй находится в американском сегменте. В ноябре прошлого года на орбите уже возникали проблемы с ассенизационно-санитарной системой – причём в обоих сегментах.

У американцев туалет отказал, а у россиян утилизационный бак оказался переполнен, из-за чего космонавты и астронавты были вынуждены пользоваться памперсами.

На днях американский грузовой корабль Cygnus доставил на МКС новый модифицированный туалет стоимостью 23 миллиона долларов. Предполагается, что такой агрегат в будущем может быть использован в полетах на Луну и Марс.

Это уже третья техническая проблема, возникшая на российском сегменте МКС. Ранее космонавты сумели локализовать место утечки воздуха на модуле «Звезда». Трещина временно заделана каптоновой лентой.

Экипаж также сумел устранить неисправность системы регенерации кислорода. В«Роскосмосе» утверждали, что данная поломка не представляет угрозы для космонавтов, так как на станции есть достаточный запас кислорода.

