Два новых российских модуля появятся на МКС

Новые российские модули отправятся на Международную космическую станцию в 2021 году. Об этом на Международном конгрессе астронавтики IAC-2020 заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, в следующем году планируется запуск многоцелевого лабораторного модуля «Наука», а через полгода к нему присоединится узловой модуль «Причал».

В модуле «Наука» разместится дополнительное спальное место и туалет (два места и один санузел уже есть в модуле «Звезда»). Модуль «Причал» будет оснащён шестью стыковочными узлами для приёма других модулей и космических кораблей. Оба российских модуля планируется запустить с космодрома Байконур.

Сейчас российский сегмент МКС составляют пять модулей: «Заря», «Звезда», «Пирс», «Поиск» и «Рассвет».

Международный конгресс астронавтики IAC-2020 проходит в онлайн-формате с 12 по 14 октября. Конгресс проводится ежегодно в разных странах мира; в этом году встреча должна была состояться в Дубае, однако из-за пандемии коронавируса конгресс перенесли в виртуальное пространство.