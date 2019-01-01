В Академии космонавтики не удивились задымившемуся кораблю Илона Маска

В субботу, 20 апреля, во время испытаний космического корабля Crew Dragon, который разрабатывает компания Илона Маска SpaceX, произошла нештатная ситуация. В небо поднялись густые клубы дыма. Если проблема окажется серьезной, это может привести к срыву планов по отправке астронавтов на МКС на борту этого корабля, которая должна была состояться уже летом.

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН рассказал, насколько критичен для SpaceX этот инцидент.

«Говорить о масштабах неудачи при отсутствии информации сложно. Мы знаем только о клубах дыма, но не знаем подробностей. Сама компания заявила, что возникли некоторые неполадки. Рассматривать это как какое-то серьезное событие я бы не стал. Да, сроки первого пилотируемого полета могут быть сдвинуты. Это нормальное явление при создании новой техники. Невозможно все предусмотреть, все сделать сразу. Для этого и проводятся испытания на Земле, чтобы не случилось трагедии в космосе. Думаю, специалисты SpaceX и NASA быстро разберутся с этим», - сказал он.

Так же думает и член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. «У Маска отличная команда, они это уже доказали. С неполадками они быстро разберутся. В возможной задержке запуска ничего существенного для программы МКС здесь я не вижу. Она сейчас полностью обеспечивается российскими средствами», - отметил он.

По его мнению, возможные проблемы у Crew Dragon – не повод расслабляться для россиян. «Рассчитывать на неудачи других – это проигрышная стратегия. «Роскосмос» рассчитывал, что у Маска не получится на рынке запусков и поэтому не форсировал создание конкурентоспособных ракет. Даже сейчас он отрицает очевидное, потому что Маск добивается своих успехов вовсе не за счет демпинга, как у нас любят говорить. Он побеждает на рынке запусков – сейчас он захватил уже 60% рынка и дальше будет больше, потому что его ракеты вне конкуренции. Если бы рынок запусков был чисто рыночным, он бы уже имел 100%», - пояснил он.

Эксперт считает, что для России сейчас является ключевым вопросом, что будет после МКС, что будет с российской пилотируемой программой.