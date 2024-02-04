Космонавт Кононенко стал рекордсменом по пребыванию в космосе
Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по сумме продолжительности полётов в космос.
«Сегодня в 11:30:08 мск космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко... стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полётов», — говорится в заявлении компании.
Кононенко, таким образом, побил предыдущий рекорд, установленный коллегой Геннадием Падалкой, отмечает RT.
После окончания полета 23 сентября 2024 года суммарный налёт Кононенко составит 1 110 суток.
Ранее стало известно, что российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на околоземной орбите не меньше года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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