Российские космонавты Чуб и Кононенко вышли в открытый космос

Российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко 25 октября совершили выход в открытый космос. Трансляция ведется на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Прекратилась утечка на российском модуле МКС «Наука»

Перед Чубом и Кононеко стоит задача отключить гидравлические контуры радиационного теплообменника. Также они осмотрят место утечки из модуля «Наука» и передадут данные на Землю.

«Роскосмос» 9 октября заявил об утечке из внешнего контура радиатора модуля «Наука». Экипажу Международной космической станции (МКС) ничего не угрожает.

Госкорпорация ранее объявила о продлении до 20 декабря приема заявок на участие в наборе в российский отряд космонавтов, передает «Радиоточка НСН».

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