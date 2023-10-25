Российские космонавты Чуб и Кононенко вышли в открытый космос

Перед Чубом и Кононеко стоит задача отключить гидравлические контуры радиационного теплообменника. Также они осмотрят место утечки из модуля «Наука» и передадут данные на Землю.

«Роскосмос» 9 октября заявил об утечке из внешнего контура радиатора модуля «Наука». Экипажу Международной космической станции (МКС) ничего не угрожает.

Госкорпорация ранее объявила о продлении до 20 декабря приема заявок на участие в наборе в российский отряд космонавтов, передает «Радиоточка НСН».

