Российские космонавты Чуб и Кононенко вышли в открытый космос
Российские космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко 25 октября совершили выход в открытый космос. Трансляция ведется на сайте госкорпорации «Роскосмос».
Перед Чубом и Кононеко стоит задача отключить гидравлические контуры радиационного теплообменника. Также они осмотрят место утечки из модуля «Наука» и передадут данные на Землю.
«Роскосмос» 9 октября заявил об утечке из внешнего контура радиатора модуля «Наука». Экипажу Международной космической станции (МКС) ничего не угрожает.
Госкорпорация ранее объявила о продлении до 20 декабря приема заявок на участие в наборе в российский отряд космонавтов, передает «Радиоточка НСН».
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