Космонавты Чуб и Кононенко отправятся на МКС на год

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на околоземной орбите не меньше года. Они полетят на Международную космическую станцию в сентябре нынешнего года на пилотируемом корабле «Союз МС-24», а возвращение запланировано на осень 2024 года.

О таких сроках объявил «Роскосмос». В состав данного экипажа также включена женщина - астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Лорал О'Хара в рамках соглашения о перекрёстных полётах. Американец должен будет вернуться на Землю в марте 2024 года, вместе с россиянином Олегом Новицким и представительницей Белоруссии Мариной Василевской, уточняет RT.