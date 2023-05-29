Космонавты Чуб и Кононенко отправятся на МКС на год
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на околоземной орбите не меньше года. Они полетят на Международную космическую станцию в сентябре нынешнего года на пилотируемом корабле «Союз МС-24», а возвращение запланировано на осень 2024 года.
О таких сроках объявил «Роскосмос». В состав данного экипажа также включена женщина - астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Лорал О'Хара в рамках соглашения о перекрёстных полётах. Американец должен будет вернуться на Землю в марте 2024 года, вместе с россиянином Олегом Новицким и представительницей Белоруссии Мариной Василевской, уточняет RT.
В основной экипаж 21-й экспедиции посещения также включён астронавт NASA Трейси Дайсон. Они отправятся на МКС в марте 2024 года на корабле «Союз МС-25».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях стало известно об учреждении в России Орден Гагарина. Его будут вручать за заслуги в космической отрасли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru