Диетолог призвала к сбалансированному питанию во время самоизоляции
Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала «МИР 24» о том, каким правилам в питании нужно придерживаться, чтобы не набрать лишний вес в период самоизоляции.
В первую очередь, Лузина рекомендовала не прибегать к жестким ограничениям в еде, поскольку организм в нынешней ситуации нуждается в витаминах для поддержания иммунитета. При этом она подчеркнула важность отказа от перекусов, отметив, что они являются основной причиной набора веса. По словам Лузиной, оптимальным вариантом является перерыв в 3-4 часа между основными приемами пищи.
Врач также отметила, что в период самоизоляции человек склонен заменять непищевые эмоции, в которых он ограничен, пищевыми. Таким образом, люди начинают есть для поднятия настроения, даже когда они не испытывают голода. В этом случае, по словам Лузиной, лучше прибегнуть к выполнению физических упражнений, которые также способны повысить эмоциональное состояние.
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