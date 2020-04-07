Диетолог призвала к сбалансированному питанию во время самоизоляции

В первую очередь, Лузина рекомендовала не прибегать к жестким ограничениям в еде, поскольку организм в нынешней ситуации нуждается в витаминах для поддержания иммунитета. При этом она подчеркнула важность отказа от перекусов, отметив, что они являются основной причиной набора веса. По словам Лузиной, оптимальным вариантом является перерыв в 3-4 часа между основными приемами пищи.

Врач также отметила, что в период самоизоляции человек склонен заменять непищевые эмоции, в которых он ограничен, пищевыми. Таким образом, люди начинают есть для поднятия настроения, даже когда они не испытывают голода. В этом случае, по словам Лузиной, лучше прибегнуть к выполнению физических упражнений, которые также способны повысить эмоциональное состояние.

