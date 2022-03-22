Космонавт Дубров установил рекорд по времени пребывания на МКС среди россиян

Отмечается, что Дубров стал рекордсменом по времени нахождения на МКС в рамках одного полета: космонавт работает на станции уже 347 дней.

«30 марта, когда он вместе с Антоном Шкаплеровым и Марком Ванде Хаем вернётся на Землю, это будут 355-е сутки его полёта!» — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

