Космонавт Дубров установил рекорд по времени пребывания на МКС среди россиян

Российский космонавт Петр Дубров установил рекорд среди россиян по времени пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Роскосмос.

Роскосмос выведет шесть ракет из OneWeb и использует их в интересах других заказчиков

Отмечается, что Дубров стал рекордсменом по времени нахождения на МКС в рамках одного полета: космонавт работает на станции уже 347 дней.

«30 марта, когда он вместе с Антоном Шкаплеровым и Марком Ванде Хаем вернётся на Землю, это будут 355-е сутки его полёта!» — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

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ФОТО: РИА Новости / Роскосмос
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