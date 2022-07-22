Космонавт Артемьев провел в открытом космосе семь часов
Российский космонавт Олег Артемьев, а также астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти из Италии вернулись на борт Международной космической станции, сообщает РИА Новости.
Они провели в открытом космосе более чем семи часов. Артемьев и Кристофоретти вручную запустили на орбиту 10 наноспутников, а также продолжили подготовку к работе европейского манипулятора ERA, установленного на российском модуле «Наука».
Данный выход стал седьмым по программе интеграции новых модулей «Наука» и «Причал» в состав российского сегмента МКС. Всего таких выходов будет десять.
Напомним, Артемьев 12 июня отметил одновременно три праздника — День России, Троицу и 12-летие со свадьбы.
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