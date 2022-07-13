«Роскосмос» прекращает работы с манипулятором ERA на МКС

По его словам, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии ExoMars. Как считает Рогозин, это перечеркнуло труд тысяч ученых и инженеров в Европе и России.

Глава «Роскосмоса» отметил, что предпримет все усилия для возвращения из Италии десантного марсианского модуля «Казачок».

Напомним, в сообщении Европейского космического агентства говорится, что причиной прекращения сотрудничества стала спецоперация ВС РФ на Украине. Речь идёт о приостановке миссий «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

