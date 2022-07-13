«Роскосмос» прекращает работы с манипулятором ERA на МКС

Российские космонавты не будут пользоваться европейским манипулятором ERA, которые установлен на отечественном модуле «Наука» на борту МКС, сообщает «РЕН ТВ» со ссылыкой на заявление руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина.

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По его словам, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по миссии ExoMars. Как считает Рогозин, это перечеркнуло труд тысяч ученых и инженеров в Европе и России.

Глава «Роскосмоса» отметил, что предпримет все усилия для возвращения из Италии десантного марсианского модуля «Казачок».

Напомним, в сообщении Европейского космического агентства говорится, что причиной прекращения сотрудничества стала спецоперация ВС РФ на Украине. Речь идёт о приостановке миссий «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

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Фото: nasa.gov
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