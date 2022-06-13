Космонавт на МКС получил в подарок никель и сгущенку
Российский космонавт Олег Артемьев, 12 июня отметил одновременно три праздника — День России, Троицу и 12-летие со свадьбы.
По его словам, в этот день он открыл подарок от жены, который прибыл на станцию на грузовом космическом корабле «Прогресс МС-20». Внутри был кусок никеля в честь никелевой свадьбы, футболка с фотографией семьи, эмблема свадьбы, сгущенка, бумажные изображения рук детей в цветах российского триколора и другие предметы с символикой на День России. В ответ Артемьев сделал букет цветов из космической проволоки.
Другие космонавты, работающие на орбите, в честь праздника получили торт «Москва» в тюбике.
Напомним, российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили с борта МКС соотечественников с Днем России.
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