Космический корабль Starliner приземлился после нестыковки с МКС
Космический корабль Starliner компании Boeing и NASA совершил приземление. Аппарат вернулся на космодром в штате Нью-Мексико после неудачной стыковки с МКС.
Starliner стал первым спускаемымо аппаратом США, который совершил успешную посадку на Землю. Предыдущие корабли спускались на планету в воду, информирует официальный Twitter NASA.
Напомним, 20 декабря во время полета космического корабля Starliner компании Boeing, запущенного совместно с NASA, произошел сбой из-за ошибки в системе отсчета времени. В результате космический аппарат не смог состыковаться с МКС. Разработчики приняли решение вернуть его на Землю.
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал НСН, почему США то и дело откладывают пилотируемый полет в космос нового корабля.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Стало известно, когда Россия отменит роуминг с Белоруссией
- СК начал расследование пожара на «Опытном заводе Нефтехим» в Уфе
- Директор Ротару подтвердил ее участие в «Голубом огоньке»
- Путин заявил, что не манипулирует СМИ на пресс-конфернции
- Синоптики рассказали, когда придет настоящая зима