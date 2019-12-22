Космический корабль Starliner приземлился после нестыковки с МКС

Напомним, 20 декабря во время полета космического корабля Starliner компании Boeing, запущенного совместно с NASA, произошел сбой из-за ошибки в системе отсчета времени. В результате космический аппарат не смог состыковаться с МКС. Разработчики приняли решение вернуть его на Землю.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал НСН, почему США то и дело откладывают пилотируемый полет в космос нового корабля.

