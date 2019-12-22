Космический корабль Starliner приземлился после нестыковки с МКС

22 декабря 201917:42

Космический корабль Starliner компании Boeing и NASA совершил приземление. Аппарат вернулся на космодром в штате Нью-Мексико после неудачной стыковки с МКС.

Starliner стал первым спускаемымо аппаратом США, который совершил успешную посадку на Землю. Предыдущие корабли спускались на планету в воду, информирует официальный Twitter NASA.

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Напомним, 20 декабря во время полета космического корабля Starliner компании Boeing, запущенного совместно с NASA, произошел сбой из-за ошибки в системе отсчета времени. В результате космический аппарат не смог состыковаться с МКС. Разработчики приняли решение вернуть его на Землю.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал НСН, почему США то и дело откладывают пилотируемый полет в космос нового корабля.

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ФОТО: nasa.gov
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