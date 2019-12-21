Маск пожелал Boeing удачи после провала Starliner
Владелец SpaceX и Tesla Илон Маск выразил наилучшие пожелания Boeing и корпорации NASA в посадке их беспилотника CST-100 Starliner. Космический корабль не сумел пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за ошибки в расчете времени. Маск оставил комментарий к записи NASA в Twitter в субботу, 21 декабря, пишут Известия.
«Орбита трудна. Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления к следующей миссии», — написал Маск.
Напомним, 20 декабря в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства и Boeing заявили, что запущенный в этот день корабль Starliner будет возвращен на Землю через 48 часов.
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин рассказал НСН, почему США то и дело откладывают пилотируемый полет в космос нового корабля.
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