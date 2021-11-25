Космический корабль «Прогресс МС-17» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» успешно затоплен в Тихом океане, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
В сообщении говорится, что отстыковавшийся от МКС космический корабль затопили в несудоходной части Тихого океана.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-17» стартовала с космодрома Байконур к 30 июня, сообщает RT. Он доставил на МКС топливо для дозаправки, питьевую воду, кислород, различное оборудование и материалы, а также медсредства, одежду и продукты.
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