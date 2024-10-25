Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту вернулся на Землю, сообщает Роскосмос. Корабль приводнился в Мексиканском заливе.

Вместе с космонавтом «Роскосмоса» после 235-суточной экспедиции возвратились астронавты NASA. Возвращение корабля откладывали восемь раз из-за ураганов в регионе.

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До этого приводнение космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в которую входит российский космонавт Александр Гребенкин, запланировано на 14 октября. Миссия Crew-8 работала на МКС с марта. В состав ее экипажа входят Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.

Ранее российский космонавт Олег Кононенко непрерывно находился на борту Международной космической станции в течение 1111 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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