Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом на борту вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту вернулся на Землю, сообщает Роскосмос. Корабль приводнился в Мексиканском заливе.
Вместе с космонавтом «Роскосмоса» после 235-суточной экспедиции возвратились астронавты NASA. Возвращение корабля откладывали восемь раз из-за ураганов в регионе.
До этого приводнение космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в которую входит российский космонавт Александр Гребенкин, запланировано на 14 октября. Миссия Crew-8 работала на МКС с марта. В состав ее экипажа входят Гребенкин и астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.
Ранее российский космонавт Олег Кононенко непрерывно находился на борту Международной космической станции в течение 1111 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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