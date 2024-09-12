Экипаж «Союз МС-26» перешел на МКС

На МКС прибыли космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Россиянам предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции, а также выход в открытый космос в декабре 2024 года.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем состоялся с космодрома Байконур 11 сентября в 19:23 мск. После старта ракета вывела «Союз МС-26» на орбиту, и корабль совершил два оборота вокруг Земли по пути к МКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

