Экипаж «Союз МС-26» перешел на МКС
Экипаж российского космического корабля «Союз МС-26», пристыковавшегося к Международной космической станции, открыл люки и перешёл на станцию, сообщает РИА Новости.
На МКС прибыли космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Россиянам предстоит выполнить более 40 научных экспериментов, три из которых ранее не проводились на станции, а также выход в открытый космос в декабре 2024 года.
Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем состоялся с космодрома Байконур 11 сентября в 19:23 мск. После старта ракета вывела «Союз МС-26» на орбиту, и корабль совершил два оборота вокруг Земли по пути к МКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru