Космический корабль Crew Dragon произвел стыковку с МКС
Космический корабль Crew Dragon (компания SpaceX) произвел автоматическую стыковку с Международной космической станцией (МКС) 24 апреля, в субботу. В прямом эфире процесс транслировало NASA.
Американская космическая служба уточняет, что Crew Dragon пристыковался к МКС приблизительно в 5.08 по Североамериканскому восточному времени (около 12:08 мск) в субботу.
На борту Crew Dragon работают астронавты NASA Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ, сообщает Газета.ru.
Американский аппарат во второй раз отправился на МКС, предыдущий полет состоялся в мае 2019 года. Тогда на борту Crew Dragon был экипаж из двух человек.
Ранее основатель «SpaceX» Илон Маск заявил о готовности предоставить корабль Crew Dragon для доставки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).
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