Космический корабль Crew Dragon произвел стыковку с МКС

Американская космическая служба уточняет, что Crew Dragon пристыковался к МКС приблизительно в 5.08 по Североамериканскому восточному времени (около 12:08 мск) в субботу.

На борту Crew Dragon работают астронавты NASA Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ, сообщает Газета.ru.

Американский аппарат во второй раз отправился на МКС, предыдущий полет состоялся в мае 2019 года. Тогда на борту Crew Dragon был экипаж из двух человек.

Ранее основатель «SpaceX» Илон Маск заявил о готовности предоставить корабль Crew Dragon для доставки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

