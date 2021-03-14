Россиянин Корсаков станет первым космонавтом на корабле Crew Dragon
Российский космонавт Сергей Корсаков планирует отправиться на МКС на американском корабле Crew Dragon. Об этом рассказал глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей. То есть космонавт "Роскосмоса" на Crew Dragon, а астронавт НАСА на нашем корабле. Сергей - один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon. При этом он уже прошел необходимые мероприятие в НАСА, нужные для изготовления космического снаряжения», - отметил Власов.
Напомним, российский космонавт получил место в американском космическом корабле в 2023 году в обмен на то, что американский астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа корабля «Союз МС-18», стартующего к МКС 9 апреля.
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