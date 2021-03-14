Россиянин Корсаков станет первым космонавтом на корабле Crew Dragon

«Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей. То есть космонавт "Роскосмоса" на Crew Dragon, а астронавт НАСА на нашем корабле. Сергей - один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon. При этом он уже прошел необходимые мероприятие в НАСА, нужные для изготовления космического снаряжения», - отметил Власов.

Напомним, российский космонавт получил место в американском космическом корабле в 2023 году в обмен на то, что американский астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа корабля «Союз МС-18», стартующего к МКС 9 апреля.

