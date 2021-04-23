«Дело чести». Маск готов доставить российских космонавтов к МКС

При этом он сказал, что не располагает информацией о подобном соглашении, сообщают РИА Новости.

23 апреля космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС. Как подчеркивают в NASA, корабль впервые доставит на станцию астронавтов из трех стран – США, Франции и Японии.

Ранее сообщалось, что Россия начала строительство собственной орбитальной станции на фоне сообщений Роскосмоса о планах выйти из проекта Международной космической станции. Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что оборудование станции на 80% выработало свой ресурс, и поддержание работы МКС после 2025 года в финансовом плане равнозначно строительству новой станции.

