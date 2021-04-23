«Дело чести». Маск готов доставить российских космонавтов к МКС
Основатель «SpaceX» Илон Маск заявил о готовности предоставить корабль Crew Dragon для доставки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).
"Для нас будет делом чести перевозить космонавтов на Dragon", - сказал Маск в пятницу журналистам перед запуском Crew Dragon-2 на МКС.
При этом он сказал, что не располагает информацией о подобном соглашении, сообщают РИА Новости.
23 апреля космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС. Как подчеркивают в NASA, корабль впервые доставит на станцию астронавтов из трех стран – США, Франции и Японии.
Ранее сообщалось, что Россия начала строительство собственной орбитальной станции на фоне сообщений Роскосмоса о планах выйти из проекта Международной космической станции. Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что оборудование станции на 80% выработало свой ресурс, и поддержание работы МКС после 2025 года в финансовом плане равнозначно строительству новой станции.
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