Илон Маск пошутил о Наполеоне и России

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter пошутил о попытке императора Франции Наполеона Бонапарта вторгнуться в Россию.

Бизнесмен опубликовал фото, на котором изображены Наполеон и его жена Жозефина Богарне. Император сообщает о желании захватить Россию и многозначительно молчит в ответ на вопрос Жозефины, собирается ли он это сделать летом.

«Время решает все», — добавил Илон Маск.

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ТЕГИ:РоссияTwitterИлон Маск
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