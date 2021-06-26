Илон Маск пошутил о Наполеоне и России

Бизнесмен опубликовал фото, на котором изображены Наполеон и его жена Жозефина Богарне. Император сообщает о желании захватить Россию и многозначительно молчит в ответ на вопрос Жозефины, собирается ли он это сделать летом.

«Время решает все», — добавил Илон Маск.

