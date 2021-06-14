Маск рассказал, когда машины Tesla можно будет купить за биткоины

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что автомобили Tesla можно будет снова приобрести за биткоины, когда валюта станет более экологичной. Об этом бизнесмен написал в Twitter.

Маск отметил, что майнеры криптовалюты должны использовать энергию из чистых источников разумно. Предприниматель подчеркнул, что компания не избавилась от всех своих активов биткоина. Tesla сбросила только 10% криптовалюты. После заявления Маска курс биткоина поднялся выше отметки в 39 тысяч долларов впервые с конца мая.

Ранее Илон Маск запостил в Twitter шутку о расставании с подписью «биткоин». После этого курс криптовалюты упал на три тысячи долларов до 36,5 тысяч, пишет Газета.ру.

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ФОТО: Tesla Motors
ТЕГИ:БиткоинАвтомобильИлон Маск
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