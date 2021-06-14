Маск рассказал, когда машины Tesla можно будет купить за биткоины
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что автомобили Tesla можно будет снова приобрести за биткоины, когда валюта станет более экологичной. Об этом бизнесмен написал в Twitter.
This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021
When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.
Маск отметил, что майнеры криптовалюты должны использовать энергию из чистых источников разумно. Предприниматель подчеркнул, что компания не избавилась от всех своих активов биткоина. Tesla сбросила только 10% криптовалюты. После заявления Маска курс биткоина поднялся выше отметки в 39 тысяч долларов впервые с конца мая.
Ранее Илон Маск запостил в Twitter шутку о расставании с подписью «биткоин». После этого курс криптовалюты упал на три тысячи долларов до 36,5 тысяч, пишет Газета.ру.
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