Корабль SpaceX с астронавтами угрожал неизвестный объект после старта
Запуск к Международной космической станции четырех астронавтов NASA на борту ракеты компании SpaceX Crew Dragon едва не закончился трагедией после старта, сообщает издание Futurism.
Корабль мог столкнуться с неизвестным объектом на орбите. Как сообщили в NASA, так как времени на маневр для уклонения у экипажа не было, руководство потребовало от астронавтов незамедлительно надеть скафандры на случай столкновения.
На опубликованном видео можно разглядеть, как что-то круглое пролетает в опасной близости от ракеты.
По данным Пентагона, неизвестный объект пролетел в 45 километрах от космического челнока.
Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил о готовности предоставить корабль Crew Dragon для доставки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- Корабль SpaceX с астронавтами угрожал неизвестный объект после старта
- Вашингтон выступил в поддержку минских соглашений
- В Российский список «недружественных» могут попасть 10 стран
- На Красной площади пройдет тренировка парада Победы с экипажами боевых машин
- Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отправиться на майских праздниках на дачи
- Индия получит первую партию вакцины «Спутник V» 1 мая
- Меркель пообещала снять ряд ограничений для привившихся и переболевших коронавирусом
- Ученые Бразилии объявили вакцину «Спутник V» безопасной
- Москалькова рассказала о визитах врачей к Навальному в колонии
- Россия официально покинет Договор по открытому небу до конца мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru