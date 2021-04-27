Корабль SpaceX с астронавтами угрожал неизвестный объект после старта

Запуск к Международной космической станции четырех астронавтов NASA на борту ракеты компании SpaceX Crew Dragon едва не закончился трагедией после старта, сообщает издание Futurism.

«Роскосмос» ведет переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

Корабль мог столкнуться с неизвестным объектом на орбите. Как сообщили в NASA, так как времени на маневр для уклонения у экипажа не было, руководство потребовало от астронавтов незамедлительно надеть скафандры на случай столкновения.

На опубликованном видео можно разглядеть, как что-то круглое пролетает в опасной близости от ракеты.

По данным Пентагона, неизвестный объект пролетел в 45 километрах от космического челнока.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил о готовности предоставить корабль Crew Dragon для доставки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

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ФОТО: РИА Новости
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