Корабль SpaceX с астронавтами угрожал неизвестный объект после старта

Корабль мог столкнуться с неизвестным объектом на орбите. Как сообщили в NASA, так как времени на маневр для уклонения у экипажа не было, руководство потребовало от астронавтов незамедлительно надеть скафандры на случай столкновения.

На опубликованном видео можно разглядеть, как что-то круглое пролетает в опасной близости от ракеты.

По данным Пентагона, неизвестный объект пролетел в 45 километрах от космического челнока.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил о готовности предоставить корабль Crew Dragon для доставки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

