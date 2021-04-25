«Роскосмос» ведет переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

Как заявил пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко, российская корпорация ведёт переговоры с NASA о таких полётах. Он не сообщил, когда переговоры будут завершены, указав, что «есть ряд вопросов, которые нужно решить».

Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил о готовности предоставить корабль Crew Dragon для доставки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).

При этом он сказал, что не располагает информацией о подобном соглашении

