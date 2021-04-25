«Роскосмос» ведет переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon
В «Роскосмосе» прокомментировали слова главы SpaceX Илона Маска о возможности доставки российских космонавтов на МКС на космических кораблях Crew Dragon, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Как заявил пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко, российская корпорация ведёт переговоры с NASA о таких полётах. Он не сообщил, когда переговоры будут завершены, указав, что «есть ряд вопросов, которые нужно решить».
Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил о готовности предоставить корабль Crew Dragon для доставки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС).
При этом он сказал, что не располагает информацией о подобном соглашении
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