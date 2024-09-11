Корабль «Союз МС-26» с космонавтами из России и США пристыковался к МКС

На борту «Союз МС-26» прибыли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Это уже четвертая миссия Овчинина и для Петтита. Вагнер приступает ко второму полету на МКС. Во время своей миссии российские космонавты проведут более 40 научных экспериментов, включая три новшества для станции, и планируют выход в открытый космос в декабре 2024 года.

После выравнивания давления и открытия люков на МКС новый экипаж будет встречен текущими членами экспедиции, в том числе российскими космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и Александром Гребенкиным, а также американскими астронавтами Мэттью Домиником, Майклом Барратом, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмором и Суникой Уильямс. Кононенко, Чуб и Дайсон вернутся на Землю 23 сентября на борту корабля «Союз МС-25», передает «Радиоточка НСН».