«Союз МС-26» с новым экипажем МКС вышел на орбиту
Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту корабль «Союз МС-26» с двумя российскими космонавтами и астронавтом США на борту. Об этом сообщило РИА Новости.
Старт ракеты состоялся в 19:23 мск. После отделения корабль сделает два оборота вокруг Земли и приблизится к Международной космической станции (МКС) за три часа. Стыковка произойдет в 22:33 мск.
На борту находятся космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.
Российские космонавты за время полета выполнят свыше 40 научных экспериментов, три из них ранее не проводились на МКС. В декабре у них запланирован выход в открытый космос, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru