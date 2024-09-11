«Союз МС-26» с новым экипажем МКС вышел на орбиту

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту корабль «Союз МС-26» с двумя российскими космонавтами и астронавтом США на борту. Об этом сообщило РИА Новости.

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Старт ракеты состоялся в 19:23 мск. После отделения корабль сделает два оборота вокруг Земли и приблизится к Международной космической станции (МКС) за три часа. Стыковка произойдет в 22:33 мск.

На борту находятся космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит.

Российские космонавты за время полета выполнят свыше 40 научных экспериментов, три из них ранее не проводились на МКС. В декабре у них запланирован выход в открытый космос, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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