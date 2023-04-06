Корабль «Союз МС-23» проводит перестыковку на МКС
Российский космический пилотируемый корабль «Союз МС-23» приступил к операции перестыковки на Международной космической станции. Об этом информирует «Роскосмос». Корабль был причален к российскому модулю «Поиск».
Отстыковка произведена в 11:45 по московскому времени. После отдаления на нужное расстояние «Союз» облетит МКС и зависнет напротив модуля «Причал», к которому и будет пристыкован.
Операцию по перестыковке в ручном режиме с борта «Союза МС-23» проводит россиянин Сергей Прокопьев. В корабле также находятся его соотечественник Дмитрий Петелин и астронавт США Франциско Рубио.
Передисклокация «Союза» выполняется для обеспечения безопасности выходов в открытый космос по российской программе из модуля «Поиск». Согласно программе, они намечены на весну и лето.
«Союз МС-23» 26 февраля в беспилотном режиме пристыковался к МКС с целью замены поврежденного микро-метеороидом «Союза МС-22». Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры нарушения внешней обшивки, которые распространил «Роскосмос».
Как отмечает RT, следующий российский пилотируемый корабль отправится с экипажем к МRC 15 сентября.
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