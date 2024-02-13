Корабль «Прогресс МС-24» отстыковался от МКС
Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-24» отстыковался от Международной космической станции, сообщает РИА Новости.
Это произошло после полугода полета в ее составе. В 8:16 мск намечается включение двигателя на торможение для сведения корабля с орбиты, в результате чего он войдет в атмосферу и разрушится.
Несгоревшие элементы должны упасть в несудоходном районе южной части Тихого океана. Место корабля на станции предстоит занять «Прогрессу МС-26», старт которого с Байконура состоится 15 февраля.
Ранее «Прогресс МС-24» дозаправил МКС перед отстыковкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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