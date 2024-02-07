Российский «Прогресс МС-24» дозаправил МКС перед отстыковкой
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-24», прежде чем отстыковаться от МКС, дозаправил баки модуля «Заря». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
Согласно отчету о деятельности космонавтов за 6 февраля, из баков «Прогресс МС-24» было перекачано 84 килограмма окислителя и 46 килограммов горючего.
Кроме того, космонавты подготовились к отстыковке «Прогресса» от МКС, уложив в корабль удаляемое оборудование.
Ранее многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя космическими туристами отстыковался от МКС для возвращения на Землю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru