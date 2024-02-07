Корабль Crew Dragon с коммерческими туристами покинул МКС
Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя космическими туристами отстыковался от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю, сообщило НАСА.
Через 47 часов 9 февраля спускаемая капсула должна приводниться в Атлантике около восточного побережья Флориды.
6 февраля компания SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем от Международной космической станции на неопределенный срок. До этого отстыковка также переносилась из-за неблагоприятных погодных условий. Как отмечали в SpaceX, корабль и экипаж «в порядке».
Миссия Ax–3 на корабле Crew Dragon, в состав которой вошли итальянец Вальтер Вилладей, швед Маркус Вандт и первый гражданин Турции, который побывает в космосе, Альпер Гезеравчи, отправилась к МКС 19 января. Капитан экипажа — астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия, передает «Радиоточка НСН».
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