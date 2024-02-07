Корабль Crew Dragon с коммерческими туристами покинул МКС

6 февраля компания SpaceX перенесла отстыковку корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем от Международной космической станции на неопределенный срок. До этого отстыковка также переносилась из-за неблагоприятных погодных условий. Как отмечали в SpaceX, корабль и экипаж «в порядке».

Миссия Ax–3 на корабле Crew Dragon, в состав которой вошли итальянец Вальтер Вилладей, швед Маркус Вандт и первый гражданин Турции, который побывает в космосе, Альпер Гезеравчи, отправилась к МКС 19 января. Капитан экипажа — астронавт НАСА, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия, передает «Радиоточка НСН».

