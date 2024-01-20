Корабль Crew Dragon с космическими туристами пристыковался к МКС
Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках коммерческой миссии Axiom Space пристыковался к МКС, сообщает NASA.
В Американской Флориде 19 января стартовала ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Dragon. Он должен доставить на Международную космическую станцию миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек. До этого запуск был перенесен — компания SpaceX сообщила, что экспертам необходимо дополнительное время для подготовки к старту.
В состав экипажа вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт ЕКА, гражданин Швеции Маркус Вандт, первый гражданин Турции, который побывает в космосе — военный пилот Альпер Гезеравчи.
Ранее SpaceX предприняла ряд безуспешных попыток запуска ракеты Falcon 9, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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