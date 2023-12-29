Ракета SpaceX вывела на орбиту секретный космоплан Космических сил США

Ракета Falcon Heavy вывела на орбиту беспилотный космоплан X-37B американских Космических сил США. Трансляцию вела компания SpaceX.

ВКС запустили ракету с военным спутником с космодрома Плесецк

Запуск тяжелой ракеты состоялся в четверг в 20:07 (4:07 пятницы мск) на космодроме в космическом центре Кеннеди.

Космоплан Х-37В – один из самых секретных военных проектов Соединенных Штатов. Цели миссии засекречены, при этом в Вашингтоне сообщали, что аппарат будет проводить «широкий спектр испытаний и экспериментов».

Ранее SpaceX запустила с космодрома в Техасе корабль Starship, однако пуск оказался неудачным, аппарат, предположительно, взорвался в воздухе, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: SpaceX
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