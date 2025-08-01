Корабль Crew Dragon c российским космонавтом стартовал к МКС

Уточняется, что запуск был осуществлён с космодрома имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 18:43 мск 1 августа. На орьиту корабль выведет ракета носитель Falcon 9 компании SpaceX.

На борту Crew Dragon находится миссия Crew-11, в состав которой вошли российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также японец Кимия Юи.

Изначально запуск корабля Crew Dragon юыл запланирован на 31 июля, однако из-за сильной облачности над стартовой площадкой было принято решение о переносе, сообщает RT.

