Корабль Crew Dragon c российским космонавтом стартовал к МКС

Американский космический корабль Crew Dragon стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Национальное аэроксмическое управление США (NASA).

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Уточняется, что запуск был осуществлён с космодрома имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 18:43 мск 1 августа. На орьиту корабль выведет ракета носитель Falcon 9 компании SpaceX.

На борту Crew Dragon находится миссия Crew-11, в состав которой вошли российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также японец Кимия Юи.

Изначально запуск корабля Crew Dragon юыл запланирован на 31 июля, однако из-за сильной облачности над стартовой площадкой было принято решение о переносе, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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