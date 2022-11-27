Корабль Cargo Dragon 27 ноября должен причалить к МКС

Грузовой космический корабль американской компании SpaceX, выведенный ранее на орбиту, 27 ноября должен состыковаться с Международной космической станцией, сообщает NASA.

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Автоматическая пристыковка корабля к модулю Harmony американского сегмента МКС планируется в 07:30 по времени Восточного побережья США (15:30 мск). Он доставит на борт станции более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Ранее процедура подготовки к выходу в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина была прервана из-за выявленных неполадок со скафандром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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