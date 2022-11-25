Выход в космос космонавтов РФ отменён из-за неполадок в скафандре

Процедура подготовки к выходу в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина прервана из-за выявленных неполадок со скафандром. Об этом объявил «Роскосмос».

Как уточнили в госкорпорации, в ходе соответствующих операций была обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Причины произошедшего анализируются.

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В ночь на 18 ноября по московскому времени космонавты Прокопьев и Петелин успешно завершили предыдущий выход в открытый космос и вернулись на борт Международной космической станции. Им предстояло ещё четыре выхода в космос.

Ранее российские космонавты нескольких экипажей провели девять выходов в рамках работ по интеграции в состав МКС новых модулей – «Наука» и «Причал». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», при работе в открытом космосе 19 августа у космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева возникли сложности с болтами на МКС.

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ФОТО: www.federalspace.ru
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