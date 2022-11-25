Выход в космос космонавтов РФ отменён из-за неполадок в скафандре

Процедура подготовки к выходу в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина прервана из-за выявленных неполадок со скафандром. Об этом объявил «Роскосмос».

Как уточнили в госкорпорации, в ходе соответствующих операций была обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Причины произошедшего анализируются.