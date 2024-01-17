Конгресс посоветовал NASA вновь отложить миссию на Луну

Комитет Палаты представителей Конгресса США по науке и космосу рекомендовал NASA снова отложить миссию на Луну Artemis 3, ранее перенесенную на сентябрь 2026 года, пишет ТАСС.

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На слушаниях в Конгрессе исполняющий обязанности гендиректора NASA Джордж Скотт допустил дальнейшие трудности, касающиеся графика запуска Artemis 3. Он усомнился, что миссию по высадке астронавтов на Луне удастся осуществить в 2026 году.

По словам Скотта, NASA нужно выбрать более реалистичную дату начала Artemis 3. Конгрессмены рекомендовали управлению определиться с новой датой.

В начале января NASA отложило старт лунных миссий Artemis II и Artemis III. Причиной управление назвало вопросы безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото РИА Новости
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