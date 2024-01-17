Конгресс посоветовал NASA вновь отложить миссию на Луну
Комитет Палаты представителей Конгресса США по науке и космосу рекомендовал NASA снова отложить миссию на Луну Artemis 3, ранее перенесенную на сентябрь 2026 года, пишет ТАСС.
На слушаниях в Конгрессе исполняющий обязанности гендиректора NASA Джордж Скотт допустил дальнейшие трудности, касающиеся графика запуска Artemis 3. Он усомнился, что миссию по высадке астронавтов на Луне удастся осуществить в 2026 году.
По словам Скотта, NASA нужно выбрать более реалистичную дату начала Artemis 3. Конгрессмены рекомендовали управлению определиться с новой датой.
В начале января NASA отложило старт лунных миссий Artemis II и Artemis III. Причиной управление назвало вопросы безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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