Конгресс посоветовал NASA вновь отложить миссию на Луну

На слушаниях в Конгрессе исполняющий обязанности гендиректора NASA Джордж Скотт допустил дальнейшие трудности, касающиеся графика запуска Artemis 3. Он усомнился, что миссию по высадке астронавтов на Луне удастся осуществить в 2026 году.

По словам Скотта, NASA нужно выбрать более реалистичную дату начала Artemis 3. Конгрессмены рекомендовали управлению определиться с новой датой.

В начале января NASA отложило старт лунных миссий Artemis II и Artemis III. Причиной управление назвало вопросы безопасности, передает «Радиоточка НСН».

