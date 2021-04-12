Компания Utair возобновила рейсы из Москвы в Минск

Авиакомпания Utair возобновила полеты по маршруту Москва-Минск, сообщает пресс-служба перевозчика.

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Отмечается, что рейсы в белорусскую столицу будут выполняться по средам, стоимость перелета составит от 2609 рублей.

По словам президента «Utair-Пассажирские авиалинии» Олега Семенова, полеты в Минск востребованы у пассажиров.

«Как только были разрешены полеты в Беларусь, мы получили все необходимые разрешения и возобновили рейсы», — добавил Семенов.

Россия с 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса прекратила регулярные и чартерные перелеты в другие страны. После длительного перерыва власти открыли авиасообщение с несколькими десятками государств.

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Фото: Wikimedia Commons
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