Компания-производитель одежды для российских космонавтов закрывается

Производитель одежды для российских космонавтов компания «Кентавр-Наука» ликвидируется, сообщает РИА Новости.

После закрытия сотрудники перейдут в Институт медико-биологических проблем. Как сообщили в компании, процесс ликвидации завершится в апреле. Переход «Кентавр-Науки» в ведение ИМБП начался после смерти 6 ноября дизайнера космической одежды, генерального директора компании Александра Ярова.

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Вместе с сотрудниками в ИМБП передадут производство 22 наименований изделий – белья, полетной одежды для космонавтов, обуви, средств защиты от неблагоприятного воздействия невесомости.

Напомним, Россия в 2021 году увеличит количество запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» на Международную космическую станцию, по сравнению с текущим годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект плана пилотируемых запусков в предстоящем году.

Так, в 2021 году планируется запустить три «грузовика», а не два, как в текущем году. Первый запуск корабля состоится 15 февраля («Прогресс МС-16»), «Прогресс МС-172 полетит к МКС 30 июня, а «Прогресс МС-18» - 28 октября.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КосмонавтыКосмонавтика
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