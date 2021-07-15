Компания миллиардера Брэнсона разыгрывает билеты на полет в космос

Победитель получит два места: одно для победителя и одно для гостя. Заявки принимаются до 1 сентября. Имя победителя станет известно 29 сентября.

Собранные средства будут пожертвованы некоммерческой организации Space For Humanity, которая занимается «расширением доступа к космосу»

Как сообщалось, британский миллиардер Ричард Бренсон успешно приземлился с экипажем туристического ракетоплана Unity своей космической компании Virgin Galactic.

70-летний Брэнсон отправится в космический полет со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America в штате Нью-Мехико.

