Компания миллиардера Брэнсона разыгрывает билеты на полет в космос
Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона, которая успешно осуществила первый испытательный тестовый суборбитальный полет своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос в начале 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.
Победитель получит два места: одно для победителя и одно для гостя. Заявки принимаются до 1 сентября. Имя победителя станет известно 29 сентября.
Собранные средства будут пожертвованы некоммерческой организации Space For Humanity, которая занимается «расширением доступа к космосу»
Как сообщалось, британский миллиардер Ричард Бренсон успешно приземлился с экипажем туристического ракетоплана Unity своей космической компании Virgin Galactic.
70-летний Брэнсон отправится в космический полет со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America в штате Нью-Мехико.
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