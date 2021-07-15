Компания миллиардера Брэнсона разыгрывает билеты на полет в космос

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона, которая успешно осуществила первый испытательный тестовый суборбитальный полет своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос в начале 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление.

Рогозин призвал российских олигархов следовать примеру Брэнсона

Победитель получит два места: одно для победителя и одно для гостя. Заявки принимаются до 1 сентября. Имя победителя станет известно 29 сентября.

Собранные средства будут пожертвованы некоммерческой организации Space For Humanity, которая занимается «расширением доступа к космосу»

Как сообщалось, британский миллиардер Ричард Бренсон успешно приземлился с экипажем туристического ракетоплана Unity своей космической компании Virgin Galactic.

70-летний Брэнсон отправится в космический полет со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America в штате Нью-Мехико.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Космос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры