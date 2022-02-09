Компания Илона Маска потеряла 40 из 49 спутников Starlink

Новейшие спутники были запущены 3 февраля, ракета Falcon 9 вывела 49 космических аппаратов на низкую околоземную орбиту. При этом на следующий день, 4 февраля, была зафиксирована сильная геомагнитная буря.

«Предварительный анализ показывает, что повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.

В SpaceX указали, что риск столкновения Starlink с другими спутниками нулевой, поскольку из-за особенностей конструкции микроспутники разрушаются при входе в атмосферу.

Между тем глава SpaceX миллиардер Илон Маск раскритиковал традиционные СМИ, заявив, что те ищут и распространяют только плохие новости, а их аудитория — худшая половина человечества, пишет «Свободная пресса».

