Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ снизились на 24 процента

В ведомстве также указали, что продажи новых лёгких коммерческих автомобилей (LCV) за указанный период снизились на 19%, продажи новых грузовиков и автобусов - на 55% и 52%, соответственно. Электромобилей купили на 51% меньше.

При этом в Минпромторге отметили, что в июле продажи автомобилей, собранных на территории РФ выросли на 8% (74,8 тысячи штук), а реализация импортных автомобилей упала на 33% (59,7 тысячи штук).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 сентября ряда госпошлин, в том числе за выдачу ПТС и водительских прав, сообщает RT.

