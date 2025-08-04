Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ снизились на 24 процента

За семь месяцев текущего года в России было продано 646 702 новых легковых автомобиля, что 24% меньше, чем за январь-июль 2024 года. Об этом со ссылкой на данные компании «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») сообщает Минпромторг РФ.

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В ведомстве также указали, что продажи новых лёгких коммерческих автомобилей (LCV) за указанный период снизились на 19%, продажи новых грузовиков и автобусов - на 55% и 52%, соответственно. Электромобилей купили на 51% меньше.

При этом в Минпромторге отметили, что в июле продажи автомобилей, собранных на территории РФ выросли на 8% (74,8 тысячи штук), а реализация импортных автомобилей упала на 33% (59,7 тысячи штук).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 сентября ряда госпошлин, в том числе за выдачу ПТС и водительских прав, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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