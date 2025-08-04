«Курят всё подряд»: Лицензия на торговлю табаком уберет контрафакт из продажи
Стоимость табачной лицензии будет ничтожно мала для торговой точки с большим объемом продаж, заявил НСН Александр Анфиногенов.
Сегодня в России сложно подделать обычные сигареты, но легко продать любую жидкость под видом жидкости для курения вейпа, поэтому необходима лицензия для торговых точек, заявил НСН независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на лицензирование торговли табаком и никотинсодержащей продукцией. Ожидается, что новая норма позволит «обелить» рынок и обеспечить регионы дополнительным доходом, пишут «Известия». Анфиногенов пояснил, что это касается в большей степени именно вейпов.
«У нас большое количество фальсификатов, потому что курить начали все подряд – и жижу, и сигареты, и электронные сигареты. Желание заработать слишком большое, большое искушение. Табачные изделия должны продаваться в правильных местах, правильными продавцами. У нас такая же история была на алкогольном рынке, каждая точка по продаже у нас имеет лицензию. Это борьба не с самими вейпами, а именно с контрафактом. Сделать сигареты самостоятельно люди не могут, потому что табак у нас не растет. Сложно подделать сами сигареты, а подделать жижу для вейпов гораздо проще. Это большое искушение для продавцов. Поэтому контроль за качеством товара должен быть прозрачным и сквозным. Торговые точки должны быть в зоне риска, чтобы они могли лишиться лицензии. Отзыв лицензии – это серьезная мера. Магазины усилят контроль за товаром, который продают», - пояснил он.
По словам эксперта, стоимость лицензии будет ничтожно мала для торговой точки с большим объемом продаж.
«Повысится ли стоимость табачных изделий? Вряд ли это будет так фатально. Потому что стоимость лицензии не такая уж большая. В том объеме, в котором это все продается, стоимость лицензии на одну торговую точку ничтожно мала», - заключил собеседник НСН.
Лицензия на торговлю табаком будет стоить 60-70 тысяч рублей в год, что не приведет к повышению цен на продукцию, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН.
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