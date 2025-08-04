«У нас большое количество фальсификатов, потому что курить начали все подряд – и жижу, и сигареты, и электронные сигареты. Желание заработать слишком большое, большое искушение. Табачные изделия должны продаваться в правильных местах, правильными продавцами. У нас такая же история была на алкогольном рынке, каждая точка по продаже у нас имеет лицензию. Это борьба не с самими вейпами, а именно с контрафактом. Сделать сигареты самостоятельно люди не могут, потому что табак у нас не растет. Сложно подделать сами сигареты, а подделать жижу для вейпов гораздо проще. Это большое искушение для продавцов. Поэтому контроль за качеством товара должен быть прозрачным и сквозным. Торговые точки должны быть в зоне риска, чтобы они могли лишиться лицензии. Отзыв лицензии – это серьезная мера. Магазины усилят контроль за товаром, который продают», - пояснил он.

По словам эксперта, стоимость лицензии будет ничтожно мала для торговой точки с большим объемом продаж.

«Повысится ли стоимость табачных изделий? Вряд ли это будет так фатально. Потому что стоимость лицензии не такая уж большая. В том объеме, в котором это все продается, стоимость лицензии на одну торговую точку ничтожно мала», - заключил собеседник НСН.

Лицензия на торговлю табаком будет стоить 60-70 тысяч рублей в год, что не приведет к повышению цен на продукцию, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН.

