Литва не пустила юных российских гребцов на первенство мира

По его словам, в результате порядка 40 юношей и девушек из России не смогут принять участие в чемпионате мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет, которые пройдут с 6 по 10 августа в Тракае.

«Нас предупредили, что с Литвой могут быть определённые сложности. К сожалению, всё так и получилось... наши спортсмены не выступят на соревнованиях», - рассказал Свирин.

Ранее чемпион мира по плаванию из ЮАР Питер Кётце заявил, что рад допуску российских спортсменов на турниры, сообщает RT.

