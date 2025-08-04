Литва не пустила юных российских гребцов на первенство мира
Власти Литвы отказали в выдаче въездных виз юным российским гребцам. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Федерации гребного спорта РФ (ФГСР) Алексей Свирин.
По его словам, в результате порядка 40 юношей и девушек из России не смогут принять участие в чемпионате мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет, которые пройдут с 6 по 10 августа в Тракае.
«Нас предупредили, что с Литвой могут быть определённые сложности. К сожалению, всё так и получилось... наши спортсмены не выступят на соревнованиях», - рассказал Свирин.
Ранее чемпион мира по плаванию из ЮАР Питер Кётце заявил, что рад допуску российских спортсменов на турниры, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru