Командир сгоревшего в Шереметьеве Superjet назвал свою версию катастрофы

В интервью «Ленте.Ру» Евдокимов утверждает, что сделал все возможное для спасения самолета, который потерял управляемость после попадания в него молнии. Он пояснил, что молния вывела из строя систему управления воздушного судна, после чего стало невозможно точно выдерживать заданную высоту. В результате командир экипажа решил посадить самолет в аэропорту вылета.

Пилот рассказал, что при выполнении посадки отклик на управление стал обратным. По его словам, при отклонении ручки управления на себя самолет не поднимал нос, а опускал, и наоборот. «Задержка составила около одной секунды, это время критическое при управлении рулевыми поверхностями вблизи земли», - рассказал Евдокимов.

Командир экипажа считает, что расследование катастрофы не было полноценным, так как самолет после случившегося не был признан вещественным доказательством, его не обследовали на повреждения, полученные после удара молнии. Евдокимов раскритиковал и версию Минпромторга о безопасном подломе шасси, которые «не выдержали» трех ударов и разрушились неправильно.

Причиной аварии, по его мнению, стало несоответствие воздушного судна нормам летной годности. Евдокимов заверил, что продолжит добиваться установления достоверных причин аварии, передает Ura.ru.

Ранее адвокат командира сгоревшего SSJ 100 Дениса Евдокимова Наталья Митусова в ходе пресс-конференции НСН заявила, что предварительное расследование проведено односторонне и поверхностно. Исследована только одна версия катастрофы – действие командира воздушного судна. Защита требует проверки технической неисправности самолета.











