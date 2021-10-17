Командир МКС рассказал подробности пребывания в космосе Пересильд и Шипенко
Командир Международной космической станции (МКС) Тома Песке считает, что киноактриса Юлия Пересильд и режиссер Кл.им Шипенко быстро адаптировались к условиям невесомости. Об этом Песке написал в Twitter.
«Принимать Клима и Юлию (на МКС — прим. НСН) было удовольствием. Они адаптировались (к условиям невесомости — прим. НСН) как рыба в воде. Я желаю им всего наилучшего на Земле», — говорится в сообщении.
Пересильд и Шипенко стали участниками «киноэкипажа» МКС, на которой снимали эпизоды художественного фильма «Вызов» о спасении космонавта женщиной-медиком, напоминает Газета.ru.
Ранее 17 октября стало известно о благополучном приземлении участников съемок в Казахстане. в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье.
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