Командир МКС рассказал подробности пребывания в космосе Пересильд и Шипенко

«Принимать Клима и Юлию (на МКС — прим. НСН) было удовольствием. Они адаптировались (к условиям невесомости — прим. НСН) как рыба в воде. Я желаю им всего наилучшего на Земле», — говорится в сообщении.

Пересильд и Шипенко стали участниками «киноэкипажа» МКС, на которой снимали эпизоды художественного фильма «Вызов» о спасении космонавта женщиной-медиком, напоминает Газета.ru.

Ранее 17 октября стало известно о благополучном приземлении участников съемок в Казахстане. в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье.

