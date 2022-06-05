Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-14»

С космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая состоялся запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-14», сообщает РИА Новости.

Экипаж «Шэньчжоу-12» вернулся на Землю с китайской космической станции

Он доставит экипаж из трех человек на орбитальную станцию «Тяньгун».

Состав экипажа состоит из командира экипажа Чэнь Дуна, Цай Сюйчжэя, а также первой женщины-космонавты КНР Лю Ян.

Напомним, предыдущий корабль «Шэньчжоу-13» успешно состыковался со станцией в октябре 2021 года. Экипаж работал в космосе полгода.

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