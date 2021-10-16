Китайский космический корабль «Шэньчжоу-13» успешно состыковался со станцией

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» успешно пристыковался к главному модулю китайской орбитальной станции. Об этом сообщает Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Названа дата пуска китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13»

Пуск «Шэньчжоу-13» состоялся 16 октября в 00:23 (15 октября 19:23 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. На борту корабля находятся три космонавта.

По данным Управления программы пилотируемых космических полетов, аппарат совершил стыковку примерно через семь часов после запуска. Тайконавты приступят к своим обязанностям по обслуживанию орбитальной станции. Экипаж пробудет здесь шесть месяцев, в течение которых совершит два-три выхода в открытый космос и проведет ряд научных экспериментов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Космический КорабльКосмосКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры