Китайский космический корабль «Шэньчжоу-13» успешно состыковался со станцией

Пуск «Шэньчжоу-13» состоялся 16 октября в 00:23 (15 октября 19:23 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. На борту корабля находятся три космонавта.

По данным Управления программы пилотируемых космических полетов, аппарат совершил стыковку примерно через семь часов после запуска. Тайконавты приступят к своим обязанностям по обслуживанию орбитальной станции. Экипаж пробудет здесь шесть месяцев, в течение которых совершит два-три выхода в открытый космос и проведет ряд научных экспериментов.

