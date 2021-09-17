Экипаж «Шэньчжоу-12» вернулся на Землю с китайской космической станции
Космический корабль «Шэньчжоу-12» с экипажем из трех китайских тайконавтов приземлился после многочасового полета со строящейся космической станции «Тяньгун», следует из трансляции Китайской глобальной телевизионной сети.
Отмечается, что экипаж приземлился на севере Китая на полигоне «Дунфэн» после 24 часов полета, за время которого участники провели ряд экспериментов и дважды вышли в открытый космос.
Строительство станции началось в апреле и должно завершиться в следующем году. Она будет в несколько раз меньше МКС. Следующий полет корабля планируется на конец октября.
Ранее в «Главкосмосе» оценили будущее туристических полетов в космос.
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